Inter, Dumfries infermabile: «Va al triplo dei poveri cechi»

L’esterno dell’Inter Dumfries è stato protagonista di un’ottima prestazione contro il Viktoria Plzen

Ottima prestazione di Denzel Dumfries nel match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Non solo il gol per l’esterno dell’Inter, ma anche una spinta continua sulla fascia destra. Per La Gazzetta dello Sport l’olandese è uno dei migliori in campo con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Va al triplo dei poveri cechi e fa ammonire tutta la catena mancina del Viktoria: tanto strapotere fisico non poteva che portare al primo (meritato) gol in Champions».