Inter, Dzeko si allontana: Fonseca lo convoca per la partita contro il Perugia

Edin Dzeko, per il momento, non si muove da Roma: il tecnico Paulo Fonseca l’ha convocato per l’amichevole contro il Perugia

L’Inter è sempre alla costante ricerca di una punta da regalare a Conte ma, al momento, non arrivano buone notizie da nessun fronte. Lukaku sembra vicinissimo alla Juve mentre la Roma non abbassa le pretese per Dzeko.

Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha infatti convocato il centravanti giallorosso per la prossima amichevole contro il Perugia, in programma domani con fischio d’inizio alle ore 20:30.