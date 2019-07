Inter e Roma discutono della scambio Dzeko-Icardi: le ultime

Con Lukaku sempre più vicino alla Juve, l’Inter avrebbe riaperto i canali con la Roma per imbastire uno scambio tra Dzeko e Icardi

Lukaku sembra sempre più in orbita Juve e per questo motivo l‘Inter si sarebbe immediatamente tuffata su Edin Dzeko. Secondo Gianluca Di Marzio sono stati riaperti i canali tra le due società percorrendo una strada già battuta in precedenza.

Icardi, come noto, è alla ricerca di una squadra e la Roma potrebbe fare al caso suo. Già a inizio giugno, il ds giallorosso Petrachi aveva provato a chiedere il giocatore, incassando il rifiuto del nerazzurro. In queste ultime ore si sono però registrati nuovi contatti con l’Inter, per imbastire una trattativa che vedrebbe coinvolto anche Dzeko e che accontenterebbe entrambi i club.