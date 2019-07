Inter Femminile, ecco la rosa 2019/2020: tanti i volti nuovi

L’Inter Femminile si è radunata ieri pomeriggio per preparare la nuova stagione agli ordini di Attilio Sorbi: ecco la rosa

Dopo la trionfante promozione in Serie A, l’Inter Femminile si appresta a preparare la nuova stagione. Le nerazzurre si sono radunate ieri agli ordini del neo tecnico Attilio Sorbi. Nella rosa, oltre all’allenatore, ci sono parecchie novità.

A cominciare dalla porta, dove arrivano Chiara Marchitelli dalla Florentia e Roberta Aprile dalla Pink Bari. Dalla Puglia all’Inter per la difesa arriva anche Francesca Quazzico, insieme a Caterina Fracaros. A centrocampo i volti nuovi sono Lisa Alborghetti, che nella passata stagione ha vestito la maglia delle cugine del Milan, e Sofia Colombo dal Mozzanica. In attacco, insieme a Stefania Tarenzi arriverà Eleonora Goldoni, attaccante reduce dalle Universiadi con la Under 23.

Portieri: Chiara Marchitelli (da CF Florentia), Roberta Aprile (da Pink Bari), Astrid Gilardi

Difensori: Roberta D’Adda, Beatrice Merlo, Laura Capucci, Caterina Fracaros (da UPC Tavagnacco), Francesca Quazzico (da Pink Bari)

Centrocampisti: Alice Regazzoli, Martina Brustia, Marta Pandini, Irene Santi, Silvia Pisano, Lisa Alborghetti (da AC Milan), Sofia Colombo (da ASD Mozzanica)

Attaccanti: Regina Baresi, Gloria Marinelli, Eleonora Goldoni (da Lady Buccaneers), Stefania Tarenzi (da Chievo Verona W)

*Nei prossimi giorni verranno ufficializzati ulteriori innesti che andranno a completare la squadra.

Staff Tecnico:

Attilio Sorbi (Allenatore)

Laura Sironi (Assistente-Allenatore)

Filippo Sdringola (Preparatore Atletico)

Piero Antonio Bosaglia (Allenatore Portieri)

Marco Cassago (Dottore)

Gentile Natale (Nutrizionista)

Francesca Sironi e Clara Pasinato (Fisioterapiste)