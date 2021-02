L’Inter torna subito in campo: domani sera l’anticipo di campionato in casa della Fiorentina

L’Inter è chiamata subito al riscatto dopo il ko interno nel primo round della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Domani sera è già tempo di ritornare in campo per i nerazzurri di Antonio Conte, ospiti al ‘Franchi’ della Fiorentina. Il tecnico nerazzurro rispetto al match di martedì in coppa ritroverà Lukaku e Hakimi, squalificati contro la Juve.

Inter, le scelte di Conte per la Fiorentina

Conte avrà praticamente tutta la squadra a disposizione, ad eccezione del solo Vecino rimasto a Milano per allenarsi visto che non sarebbe stato utilizzato. Lukaku tornerà a guidare e l’attacco interista, con Sanchez leggermente favorito su Lautaro Martinez considerando anche la squalifica di martedì prossimo nel ritorno contro la Juventus del cileno. Un’occasione importante per Sanchez, pungolato da Conte per le tante occasioni fallite con i bianconeri nell’ultimo match. A centrocampo dovrebbe esserci un’altra esclusione per Eriksen, con Vidal (anche lui assente la prossima settimana all’Allianz Stadium) insidiato da Gagliardini. Sulla corsia di sinistra sono invece in risalita le quotazioni di Perisic su Young. Per il resto scenderanno in campo i titolarissimi, con Bastoni e Barella costretti agli straordinari.

L’Inter è partita in treno alla volta di Firenze nel pomeriggio, con Conte che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo del ‘Franchi’. Massima concentrazione e testa alla Fiorentina, con l’obiettivo di scavalcare momentaneamente i cugini del Milan in testa alla classifica.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku, Sanchez. All. Conte