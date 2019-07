Inter, frenata per Dzeko: in Asia, a sorpresa, va Puscas

L’Inter vuole Dzeko ma al momento la situazione è in stand-by. I nerazzurri hanno deciso di convocare Puscas per la tournée asiatica

L’Inter punta ancora Edin Dzeko ma al momento non c’è l’accordo con la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno bisogno di una punta anche per provare gli schemi di Antonio Conte e così in Asia andrà George Puscas.

L’attaccante, reduce da una buona stagione a Palermo, non è stato riscattato dai rosanero a causa del fallimento del club. Il giocatore lascerà Appiano per aggregarsi al gruppo di Conte, in attesa degli eventi e del mercato.