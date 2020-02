Inter, Gagliardini e la passione per Harry Potter – VIDEO

Roberto Gagliardini è il nuovo protagonista della nuova puntata di UnBoxing disponibile su Inter Tv. Le sue parole

Roberto Gagliardini è il nuovo protagonista della puntata UnBoxing disponibile su InterTv. Ecco cosa ha rivelato il centrocampista dell’Inter.

«Harry Potter? Prima cosa che mi viene in mente è stato un Natale di tanto tempo fa dove ricevetti il dvd del primo film. Mi piaceva e mi piace tutt’ora Harry Potter come genere di film. Sono stato agli Universal Studios in America dove c’è la location di Harry Potter»