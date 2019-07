Inter, Gagliardini: «Juve? Guardiamo a noi. Io alla Lazio? Non ci penso»

Le parole di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, sul suo futuro e sull’approdo di Conte in nerazzurro

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato al Corriere dello Sport, commentando l’arrivo di Conte in nerazzurro: «Ci ha fatto capire sin da subito cosa vuole. E’ un allenatore che pretende tanto ma che dà tanto. Carichi di lavori intensi ma con lui mi trovo bene».

Prosegue Gagliardini parlando anche del futuro: «Come ha detto Conte, è giusto non porsi limiti. Lui è un vincente, la squadra si sta formando bene e ha l’ambizione di disputare una grande annata. Juve? Non facciamo la gara su nessuno: meglio pensare a noi stessi. Io alla Lazio? Non ci penso».