Inter, Godin: «Voglio vincere. Conte come Simeone. Mi voleva la Juve»

Le dichiarazioni di Diego Godin, nuovo difensore centrale dell’Inter. Tra sogni, ambizioni e realtà. Le sue parole

Diego Godin ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dopo la sua prima settimana da interista: «Mi piacerebbe giocare un’altra finale di Champions, è un sogno ben presente. Bel gioco? Penso solo a vincere. Juve? Non so quanto siamo vicini. Non conta solo lo scontro diretto».

Prosegue il difensore dell’Inter: «Conte? Mi ricorda moltissimo Simeone. Vivono il calcio con la stessa passione, sono attenti ai dettagli, tirano fuori il massimo dai ragazzi che allenano. Conte in particolare mi sembra un tipo molto concreto: sa quel che vuole, va dritto al punto, per un giocatore è l’ideale. Se lo scorso anno mi voleva la Juve? Sì, mi hanno cercato anche il Manchester United e in passato il City ma non volevo lasciare l’Atletico».