Inter, Gosens: «Colpito dalla grandezza del club. Rientro? Manca poco!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto dell’Inter Gosens ha parlato del suo arrivo in nerazzurro

Robin Gosens, neo acquisto dell’Inter nel mercato invernale, in una intervista a DAZN ha parlato del suo approdo in nerazzurro.

RIENTRO IN CAMPO – «Non voglio dare i tempi giusti, perché l’importante è stare bene. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e non credo manchi tanto visto che sono già in campo a fare qualcosa, ma non voglio mettermi pressione».

IMPATTO INTER – «Mi ha colpito la grandezza del club. Sono arrivato dall’Atalanta, una società importante ma se ora sei all’Inter sei in una società storica e quindi mi ha colpito questo».

NAPOLI INTER – «La chiave sarà che possiamo fare il nostro gioco. La nostra qualità è fare il nostro tipo di gioco e se riusciamo a farlo a Napoli abbiamo buone chance di vincere. La partita è fondamentale contro un avversario diretto».

CRESCITA – «Sono molto orgoglioso della mia crescita, perché ho lavorato tanto anche in più del normale. Magari ho meno talento di altri giocatori ma la mia forza è sempre stata la mentalità e la disciplina e queste due cose mi hanno portato lontano. Sono molto contento e orgoglioso di essere arrivato al livello dell’Inter».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTER NEWS 24