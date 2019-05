Inter, Handanovic eletto miglior portiere della Serie A 2018/19

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, è stato votato come miglior portiere della Serie A 2018/19: la premiazione prima di Inter-Empoli

La Lega Serie A ha eletto Samir Handanovic come miglior portiere della stagione 2018/19. il trofeo gli verrà consegnato in occasione di Inter–Empoli, match valido per il 38° turno di Serie A. Oltre a lui, verranno premiati anche altri giocatori, uno per ogni ruolo.

Ecco le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A: «Abbiamo voluto premiare i migliori calciatori perché sono i protagonisti che contribuiscono a rendere le nostre competizioni tra le più affascinanti al mondo. Le classifiche sono state stilate su dati oggettivi e sistemi di monitoraggio delle performance brevettati e certificati su base scientifica».