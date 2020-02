Inter, Handanovic non ha ancora recuperato: Samp a rischio

Samir Handanovic domani o sabato ricomincerà il lavoro con il pallone, ma per la gara con la Sampdoria la sua presenza è a rischio.

E’ ancora emergenze portiere per l’Inter. La squadra di Conte dal match di Udine ha perso il capitano Samir Handanovic per una frattura al mignolo della mano sinistra e il suo ritorno sembra più lontano del previsto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport il giocatore non ha ancora cominciato il lavoro con il pallone e la sua presenza contro la Sampdoria è in forte dubbio. La volontà di Handanovic è quella di voler tornare in campo contro la Juventus, match in programma l’1 marzo. Tra domani e sabato comunque, il numero uno dei nerazzurri dovrebbe ricominciare a lavorare con il pallone.