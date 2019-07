Inter, Iachini sprona Conte: «Perisic può fare il quinto di centrocampo. Sarà uno dei più forti di Serie A»

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’allenatore Beppe Iachini ha parlato dei giocatori a cui ha cambiato ruolo nella sua carriera. Interrogato sull’ipotesi di Conte di giocarsi Perisic come esterno a tutta fascia ha detto:

«Gli esterni quando hanno gamba, forza e qualità possono arretrare di qualche metro e non avere problemi. Perisic ricoprirà questo ruolo senza difficoltà perché è abile in entrambe le fasi: sa arrivare a ridosso della porta per il cross e la conclusione, ma ha pure grande corsa»