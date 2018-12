Nel corso della cena di Natale dell’Inter, Mauro Icardi ha rilasciato un commento sull’emozione di esser per il sesto anno all’evento – VIDEO

Questa sera l’Inter festeggia il Natale con una cena per l’Inter Christmas Magic a Milano. Presenti oltre la prima squadra e la squadra femminile, anche lo staff dirigenziale e tutte le aziende e gli sponsor che sposano il progetto nerazzurro. Sul profilo ufficiale dell’Inter su Twitter, il capitano nerazzurro Mauro Icardi è stato intervistato per ribadire quanto l’Inter sia la sua casa. Ecco cos’ha dichiarato: «Qui sono a casa mia. Questa è la sesta cena di Natale per me, sono molto contento di poter trovare tutta la gente che magari durante l’anno non vediamo. Un saluto a tutti, forza Inter!»