Inter, Icardi arrivato ad Appiano Gentile per l’allenamento individuale

Mauro Icardi ha raggiunto da poco Appiano Gentile per iniziare l’allenamento individuale: l’argentino è sempre alla ricerca di una destinazione

Come riferisce Sky Sport, Mauro Icardi è arrivato ad Appiano Gentile per iniziare il lavoro di ricondizionamento atletico in compagnia di un preparatore. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, l’argentino non prenderà parte alla tournèe asiatica con il resto della squadra.

Icardi rimane sempre alla ricerca di una nuova destinazione per potersi rilanciare. Juve e Napoli rimangono in attesa alla finestra.