Nessuna dura contestazione per il ritorno di Mauro Icardi a San Siro dopo mesi: i tifosi dell’Inter per ora scelgono la linea del basso profilo in attesa delle decisioni di giugno

Erano attesi fischi ieri per Mauro Icardi a San Siro dopo la contestazione annunciata della Curva Nord, e qualcuno effettivamente c’è stato. D’altro canto però buona parte dei tifosi dell’Inter, quelli non appartenenti ad alcuna fazione organizzata, si sono mostrati soprattutto indifferenti nei confronti dell’argentino dopo le tensioni degli ultimi mesi. Insomma, alla fine quella andata in scena ieri contro l’Atalanta in occasione del ritorno casalingo in campo dell’ex capitano nerazzurro, è stata una tregua: decisamente nulla di anormale rispetto a quanto già visto in passato.

L’impressione, riportano stamane le cronache dei giornali, è che comunque la pace tra il tifo interista e Icardi sai più che altro forzata, se non addirittura mascherata: una tregua a tempo, per meglio dire, destinata a traghettare la squadra senza troppi sussulti ed in piena tranquillità verso il finale di stagione, con il chiaro intento di mettere lo spogliatoio nella condizioni di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League in un clima tutto sommato pacifico. Poi, a giugno, si riprenderà con il confronto: l’Inter quasi sicuramente opterà per la cessione dell’attaccante assecondando in qualche modo le richieste anche dei fans ormai disinnamorati. A meno di colpi di scena…