Inter, il Galatasaray pensa a Nainggolan ma lui vuole la Serie A

Il centrocampista belga dell’Inter, Nadja Nainggolan, è in uscita. Ci pensa il Galatasaray ma lui vorrebbe rimanere in A

Radja Nainggolan lascerà l’Inter, non è un mistero. Il centrocampista sta valutando le offerte. Piace in Cina ma il giocatore avrebbe escluso il trasferimento in terra cinese, occhio al Galatasaray.

Secondo Il Corriere dello Sport, i turchi avrebbero sondato il terreno ma la sensazione è che il belga preferisca restare in Italia, in prestito al Cagliari (opzione favorita) o in un altro club.