Inter, in attacco si studiano le alternative: Cavani o Falcao

La Juventus è la grande rivale per Lukaku, mentre con la Roma saranno decisivi i prossimi giorni per definire l’affare Dzeko

Ma Beppe Marotta e Antonio Conte hanno in mente il piano B. Di Falcao del Monaco, con accordo a 6.5 milioni di euro a stagione per tre anni, si era già detto. Sul tavolo di Marotta, però, resta anche forte il nome di Cavani. L’Inter attende segnali sia dal Manchester United sia dalla Roma per capire se portare avanti il piano B.

Cavani ha il desiderio di tornare in Italia, dopo le esperienze al Palermo e al Napoli. I nerazzurri hanno il bisogno di rinforzare l’attacco. Questi giorni saranno decisivi per il club di viale Liberazione.