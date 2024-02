Inter, infortunio Thuram: stimati i tempi di recupero per l’Atletico!

Le condizioni fisiche di Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, dopo l’infortunio contro l’Atletico Madrid

Grande attesa in casa Inter per le condizioni fisiche di Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato infatti costretto ad abbondare il terreno di gioco dopo il primo tempo della sfida contro l’Atletico Madrid per un problema muscolare agli adduttori.

Domani Thuram effettuerà gli esami strumentali per stabilire i tempi di recupero, che dovrebbero comunque aggirarsi intorno ai 20 giorni. Inzaghi Spera di averlo a disposizione per il ritorno contro la squadra di Simeone.

