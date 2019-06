Inter, Joao Mario in uscita: sondaggio del Monaco, parti lontane

Joao Mario potrebbe lasciare l’Inter. Il calciatore è finito nel mirino del Monaco ma domanda e offerta non coincidono

Joao Mario in uscita dall’Inter. Pagato al tempo 40 milioni (più 5 di commissioni), il portoghese, malgrado gli ammortamenti, è a bilancio per circa 25 milioni e serve quella cifra per non iscrivere a bilancio una minusvalenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è stato un sondaggio del Monaco, meta gradita al portoghese. I francesi per ora offrono 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 15.