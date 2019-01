Inter, Julio Cesar: «Realizzare il triplete? un momento incredibile»

Inter, Julio Cesar: «Essere interista ed aver vinto con la mia maglia è una grande soddisfazione. Il triplete? è stato il sogno più grande»

Julio Cesar ha ricordato i momenti passati a Milano e della passione per l’Inter, squadra fondamentale della sua carriera: «Essere interista, aver vinto con questa maglia ti dà una soddisfazione incredibile che è davvero difficile da raccontare. Un’emozione unica che condivido con tutti i tifosi nerazzurri. Sono uno di loro». L’ex portiere brasiliano racconta poi della grande emozione provata quando la squadra è riuscita a realizzare il triplete: «Il sogno più grande è stato realizzare il Triplete. Per me, come per i miei ex compagni, è stato un momento unico, incredibile. E non solo quando abbiamo alzato tutti trofei, ma durante tutta la stagione c’era un’energia speciale. Sapevamo che potevamo fare qualcosa di veramente grande insieme. E così è stato infatti».

Julio Cesar conclude spiegando qual è stato il momento più intenso e significativo nella sua carriera in nerazzurro: «Oltre alle tante vittorie, alle gioie condivise con i miei compagni, posso dire che il momento più significativo di tutti è stato quando sono andato via. Quando allo stadio ho ringraziato i tifosi per i sette anni passati insieme. Far parte di questa famiglia non è da tutti e devo molto all’Inter e a tutte le persone che mi sono state vicine negli anni».