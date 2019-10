Inter Juve: Bentancur e il sovraccarico tra le linee

Il gol di Higuain è un manifesto del calcio di Sarri. Anche grazie a Bentancur, la Juve occupa bene la zona di rifinitura

Gli ingressi di Higuain e Bentancur non avevano dato i frutti sperati, la Juve si schierava con un tridente pesante che funzionava poco in fase di non possesso. Con l’ingresso di Emre Can però i bianconeri sono tornati equilibrati, con Benta nel ruolo di guastatore.

La bellissima azione che porta al 2-1 è un manifesto del calcio di Sarri. L’Inter si schiera con un passivo 541, la Juve per bucarlo sovraccarica le linee di uomini. Si vede nella slide sopra, 3 soluzioni di passaggio centrale per Pjanic (con l’uruguagio appena inseritosi). D’altronde, se il bosniaco può verticalizzare di più è perché davanti a sé ha tanti riferimenti in zona di rifinitura, una grossa differenza rispetto ai tempi di Allegri.