Inter Juve: cosa deve temere la squadra di Sarri

La Juve di Sarri dovrà fare attenzione ad alcuni aspetti in particolare contro l’Inter di Conte. Scopriamo quali

L’Inter presenta molte caratteristiche che per il momento la Juve di Sarri sta soffrendo. I bianconeri non sempre riescono a pressare nel migliore dei modi le squadre con 3 difensori. Contando che nel calcio di Conte i 3 dietro sono i primi registi della squadra, gli attaccanti bianconeri dovranno essere molto bravi in fase di non possesso.

Inoltre, l’Inter tiene gli esterni molto alti. Finora la Juve soffre nel coprire l’ampiezza, i cambi di gioco sul lato debole sono motivo di titubanza. Anche per questo il match di San Siro sarà molto indicativo.