Inter Juve da record: incasso da 6.5 milioni, il più alto della storia della Serie A

San Siro esaurito per il derby d’Italia: la gara sarà trasmessa in più di 200 paesi. Incasso record

Inter-Juventus di domenica si candida a match dell’anno per numeri e significato. San Siro registrerà il tutto esaurito per il 236° derby d’Italia, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, con un record di incasso pari a 6,5 milioni di euro, nuovo massimo storico per il campionato di Serie A.

Sono dati riportati dalla Gazzetta dello Sport che aggiunge che ci saranno oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con più di 500 Club presenti e oltre il 20 per cento dei biglietti acquistati dall’estero. Oltre 40 broadcasters trasmetteranno il match in più di 200 paesi.