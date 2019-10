Inter Juve, dubbi formazione per Sarri. E sulla trequarti…

Inter Juve, Sarri ragiona sulla possibile formazione. Ancora dei dubbi per il tecnico: chi scegliere tra Dybala e Higuain accanto a Ronaldo?

La sfida tra Inter e Juve si avvicina in maniera inesorabile. I bianconeri vengono da una prova molto convincente in Champions League che ha dato determinate certezze a Sarri. Per questo motivo il tecnico ha ancora alcuni dubbi da sciogliere sulla formazione che giocherà a San Siro.

Sia Higuain sia Dybala sono in grande spolvero e l’allenatore deve decidere su chi puntare per affiancare l’intoccabile Cristiano Ronaldo. Al contempo, fa sapere il Corriere dello Sport, si ragiona sulla trequarti: dovrebbe tornare Ramsey.