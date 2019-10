Inter Juve, dubbio Lukaku: ecco quando arriverà il verdetto sulla sua presenza dopo i problemi fisici accusati in settimana

Dubbio Lukaku alla vigilia dell’attesissima Inter-Juve. La risposta sulla presenza in campo dell’attaccante belga, infatti, arriverà – secondo La Gazzetta dello Sport – soltanto nel corso della rifinitura di oggi da parte dei nerazzurri.

Lukaku, dopo aver saltato la trasferta di Barcellona in Champions League, ha svolto un lavoro di recupero in parte col gruppo e in parte da solo. Ma sarà in campo solo se al 100% della condizione atletica.