Intervistato da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dell’imminente sfida all’Inter di domenica sera. Le sue parole

Intervistato da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dell’imminente sfida di domenica sera contro l’Inter. Ecco le sue parole

«Difficile parlare di favorite per Inter-Juve. Loro hanno cominciato alla grande come era lecito aspettarsi , on Conte che ha ha costruito una grande squadre. Noi andremo a Milano e faremo una grande prestazione, sono sicuro che vedremo una grande Juve».