Inter Juve, a due giorni dalla grande sfida Bobo Vieri scende in campo: «Impossibile discutere Higuain e Lautaro»

A due giorni dalla grande sfida, Bobo Vieri gioca Inter-Juve. Ed esalta l’attacco delle due squadre. «Cristiano Ronaldo è un mostro: è impressionante per voglia, mentalità e preparazione. Lukaku segnerà meno, però parliamo di un elemento che gioca con e per i compagni, uno che sa far salire la squadra, che ti fa respirare nei momenti più complicati: non è un caso che tutti gli allenatori lo vogliano».

Poi spezza una lancia in favore di Higuain e Lautaro. «Il Pipita è uno dei cinque centravanti più forti al mondo negli ultimi dieci anni. Mi esalta, capisce il calcio, è pure uomo assist. Davvero non so proprio come si potesse pensare di cedere un animale da gol simile. Su Martinez sento tante chiacchiere da bar, Ma chi lo boccia non capisce niente di calcio: lotta, non ha paura di nessuno, crea occasioni dal nulla, è sempre vivo e ha appena 22 anni».