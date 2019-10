Inter-Juventus: Conte-Sarri, primo faccia a faccia ufficiale tra i due mister

Sarà al prima gara ufficiale in cui Antonio Conte e Maurizio Sarri si incontreranno

Quasi tutto pronto per il big match di questa sera tra Inter e Juventus. Oltre che un sfida per il campionato stasera sarà un faccia a faccia anche per gli allenatori. Maurizio Sarri e Antonio Conte infatti non si sono mai incontrati in gare ufficiali. I loro destini però si, fu proprio tra di loro la staffetta nella stagione 2006/2007 sulla panchina dell’Arezzo in Serie B: prima Conte, poi Sarri, poi di nuovo Conte.

Quasi lo stesso è accaduto al Chelsea: prima Conte dal 2016 al 2018 e poi Sarri per la stagione 2018/2019. Meglio però non guardare troppo al passato: quando l’ex bianconero ha infatti incontrato la sua Juve non è mai andata bene: la prima in Serie B con la Juve di Deschamps (3-0) e la seconda nel 2009 quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta che perse per 5-2.