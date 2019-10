Inter-Juventus, stipendi a confronto: bianconeri superiori ma se si guarda agli allenatori…

Inter e Juventus, Sarri vs Conte, Ronaldo contro Lukaku, è sfida anche con gli stipendi

Inter-Juventus, un match che non è mai come gli altri. Il derby d’Italia che mai come quest’anno è sentito da entrambe le tifoserie con i neroazzurri che ora guidano la classifica con due punti in più rispetto ai bianconeri.

La Gazzetta dello Sport ha fatto un bel confronto sugli stipendi dei due club: dai portieri agli allenatori e la differenza si nota a colpo d’occhio. La Juventus ha infatti un monte ingaggi che oscilla tra i 320 e i 350 milioni di euro (lordi con bonus), l’Inter invece viaggia tra i 130 e i 150 (lordi, con bonus). Mister Conte però ha un ingaggio vicino agli 11 milioni mentre Sarri ne percepisce la metà (5.5). Anche a centrocampo i valori cambiano: i bianconeri da Khedira a Ramsey non scendono mai sotto i 6 milioni, dall’altro lato invece il giocatore che percepisce di più è Godin (5+1). In attacco neanche a dirlo non c’è storia, i 31 milioni di Ronaldo sono insuperabili.