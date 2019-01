Ozan Kabak, da tempo in orbita Inter, sembra destinato ad approdare al Watford. In ottica portieri, c’è l’intenzione di riportare Radu a casa

Due notizie importanti in casa Inter in merito al calciomercato. Sembra ormai sfumare la pista che porta a Ozan Kabak, promettente difensore classe 2000 del Galatasaray. Il Watford sembra infatti pronto a pagare la clausola rescissoria di 7,5 milioni per assicurarsi le prestazione del giovanissimo centrale turco. Un obiettivo a lungo inseguito viste le potenzialità, ma che non è stato concretizzato per via degli slot da extracomunitari occupati da Martinez e Keita. L’arrivo di Godin tuttavia, compenserà sicuramente la tristezza per il mancato acquisto.

Un’altra notizia riguarda invece Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter che tanto bene sta facendo al Genoa. Con Handanovic sempre più in là con l’età, l’intenzione dei nerazzurri sembra quella di riportare a casa il rumeno per farlo crescere alle spalle dello sloveno. Nel contratto di prestito con obbligo di riscatto del Grifone c’è infatti la possibilità di controriscatto da parte dell’Inter.