Yann Karamoh continua a brillare in Francia con la maglia del Bordeaux. Gran gol all’ultimo minuto contro i rivali dell’Angers

Tra i giocatori dell’Inter in prestito, Yann Karamoh è certamente il profilo più pronto per giocarsi le proprie carte in nerazzurro. Il francese sta incantando al Bordeaux a suon di grandi prestazioni e gol. Con Perisic papabile partente in ottica plusvalenze e il riscatto di Keita Baldé ancora in dubbio, il classe ’98 può essere considerato una certezza per il futuro degli esterni alla corte di Spalletti. In particolare, nella gara di Ligue 1 contro l’Angers, Karamoh ha portato i Girondini alla vittoria con un super gol all’ultimo minuto. Il francese, partito dalla propria metà campo, ha dato sfoggio di tutte le sue qualità: velocità, dribbling e gran tiro imparabile per il portiere avversario.