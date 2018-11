Inter, Karamoh: «Non sarò un Coutinho-bis, a Milano credono in me»

L’esterno dell’Inter in prestito al Bordeaux Yann Karamoh ha parlato del suo futuro, con la fervida speranza di un ritorno in nerazzurro

Domani alle 20 e 30 l’Inter ospiterà in un San Siro ancora una volta strapieno il Frosinone di Longo. Sarà finalmente l’occasione di Balde Keita, probabile titolare, per mostrare di poter valere l’alta cifra del riscatto in estate. Anche perché oltralpe, il giovane Yann Karamoh non vede l’ora di tornare. In prestito al Bordeaux, il classe ’98 ha fin qui giocato poco, ma quando l’ha fatto si è reso protagonista con due gol e un assist.

Intervistato da “Sud Ouest”, Karamoh ha rilasciato queste parole: «Sono arrivato giovane all’Inter. Non è stato facile imporsi, c’erano molti grandi giocatori intorno a me, una squadra che si stava ritrovando dopo diversi anni. Difficile per Keita Balde, per Lautaro Martinez che è un giocatore super. Prima di venire a Bordeaux ho parlato con tutto lo staff e lì, capisci che in nessun momento le persone vogliono affossarti. Mi hanno detto che potevo partire, che mi avrebbero tenuto il posto. Molte persone all’Inter mi vedono come un futuro giocatore della Francia con un grande potenziale. Non vogliono commettere di nuovo lo stesso errore fatto con Philippe Coutinho. Che è stato due o tre anni nell’Inter, non ha giocato, se n’è andato e poi è esploso».