Inter, la rivoluzione di Zhang: dopo allenatore e sede, obiettivo nuovo stadio per il numero uno nerazzurro

C’è la chiara impronta di Steven Zhang sul nuovo corso dell’Inter. Un marchio di fabbrica che, nel futuro prossimo, verrà ulteriormente acuito. Il numero uno nerazzurro, infatti, ha ora messo nel mirino come prioritaria la questione stadio: la volontà è quella di progettare una nuova struttura a braccetto con il Milan, entro metà luglio verranno portati in Comune i primi progetti.

Soltanto l’ultimo aspetto che il gruppo Suning sta operando per rivedere all’interno del mondo nerazzurro. Dopo aver inserito un nuovo amministratore delegato come Marotta, dopo aver sostituito Spalletti con Conte in panchina, dopo aver inaugurato anche la nuova sede. Sì, l’impronta è chiara.