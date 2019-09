Inter, Lautaro celebra la tripletta con l’Argentina: «Questione di sacrificio»

Inter, Lautaro Martinez celebra la tripletta messa a segno con l’Argentina: «Tutta una questione di sacrificio»

Sarà un Lautaro Martinez decisamente ringalluzzito quello che tornerà all’Inter di rientro dalla sosta delle Nazionali. E, dunque, dopo la tripletta messa a segno con l’Argentina contro il Messico.

Queste le sue parole prima di partire alla volta di Milano: «Non tutti i giorni vengono segnati tre gol e non tutti i giorni si indossa questa maglia. È tutto supportato dal sacrificio. E’ difficile arrivare qui e per arrivarci vengono fatte cose che spesso non si vedono. Restare in Nazionale è molto difficile, ci sono giocatori importanti. Sono felice e grato allo staff tecnico e ai miei compagni di squadra per come mi hanno trattato. Speriamo di continuare su questa strada».