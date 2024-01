Inter: Lautaro eroe di Supercoppa, i voti dei quotidiani

Inter, Lautaro Martinez man of the match in Supercoppa grazie al suo gol che vale la vittoria: i voti del Toro

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, è da 7.5 in pagella. Questo almeno per La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport, pur riconoscendolo migliore in campo, dà mezzo voto in meno. Ecco i giudizi dei tre giornali sportivi sul capitano nerazzurro.

GAZZETTA DELLO SPORT – «In quella corsa dopo il gol c’è davvero la gioia del bambino, pur dentro una partita in cui da divertirsi c’era stato poco. Lavora palloni con una grazia e una precisione che impressionano ogni volta di più».

CORRIERE DELLO SPORT – «Nei primi 25 minuti entra nell’elenco delle occasioni più da centravanti di manovra che da finalizzatore. E così continua la sua notte, al servizio della squadra, ma con Rrahmani a togliergli aria, palloni, spazi e lucidità. Fino ai minuti della gloria: al 90′ fa le prove e al 91′ va in scena l’apoteosi con il 21° gol stagionale. E regala la coppa all’Inter. Spietato, infinito».

TUTTOSPORT – «La gara, a fasi alterne, viene spazzata via dal gol vittoria: è l’uomo del match».