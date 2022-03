L’Inter fissa il prezzo di Lautaro Martinez e dichiara che l’argentino non è incedibile

Lautaro Martinez non è incedibile per l’Inter. La formazione nerazzurra infatti ha fissato il prezzo di almeno 70 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative.

Come riportato da Tuttosport, neanche il rinnovo basta per blindare l’attaccante argentino.