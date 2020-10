Inter, Lautaro Martinez: «Messi miglior giocatore del mondo»

Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia del debutto in Champions League dell‘Inter: le sue dichiarazioni su Lionel Messi

«Conosco Leo più come compagno che come avversario. L’ho detto in passato e lo dirò di nuovo adesso e in futuro: è il miglior giocatore del mondo. Il fatto che sia argentino è per noi motivo di orgoglio e cerchiamo sempre di imparare da lui. Per me lui è su un altro livello, capisce il gioco in un modo diverso ed è sempre un passo avanti a tutti gli altri».