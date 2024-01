Inter, Lautaro è nella storia: già eguagliato Vieri per numero di gol

Il record stabilito da Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter, con il gol in finale di Supercoppa

Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell’Inter. L’argentino, con il gol realizzato al Napoli al 91′ in finale di Supercoppa, ha infatti regalato il terzo successo consecutivo nella competizione. Inoltre, come sottolineato da Opta Paolo, ha anche raggiunto Christian Vieri come numero di reti realizzate in nerazzurro.

DATO – «123 – Lautaro Martínez ha segnato 123 gol con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni, eguagliato Christian Vieri (123) in nona posizione tra i migliori marcatori nella storia del club nerazzurro. Toro».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24