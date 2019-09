Inter, Lautaro torna sul caso Icardi: «Lui sarebbe voluto rimanere»

Inter, Lautaro Martinez dal ritiro dell’Argentina torna sul caso Icardi: «So che lui sarebbe voluto rimanere a Milano»

Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports, in cui ha parlato di Argentina ma non soltanto: «Sono felice, quando si è convocati bisogna mettersi a disposizione con voglia. Sono sorpreso dai minuti che ho giocato. Ho iniziato dalla panchina e poi ho trovato posto tra i titolari ed è importante perché non avevo giocato tanto col club. È stato molto positivo»

Quindi, in chiusura, una battuta sul connazionale e amico Mauro Icardi: «Avrebbe voluto rimanere all’Inter, ma non è andata così».