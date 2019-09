Inter, Lazaro: «Io titolare con l’Austria? Sarebbe una buona cosa»

Lazaro, esterno dell’Austria, ha parlato al termine della vittoria contro la Lettonia: le parole del giocatore dell’Inter

Valentino Lazaro non si scompone dopo il successo contro la Lettonia (6-0). Ecco le parole del giocatore dell’Austria al termine della gara riportate da Fcinternews.it.

«Siamo in un’ottima posizione in classifica, ma ovviamente il cammino per la qualificazione è ancora lunga. Se dovessi giocare due partite in fila, per me sarebbe una cosa molto buona». Il laterale, intanto, attende anche la sua chance nell’Inter di Antonio Conte.