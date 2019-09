Inter, Lazaro: «Non vedo l’ora di giocare. Obiettivi? Scudetto subito»

Inter, parla il nuovo acquisto Lazaro: «Non vedo l’ora di giocare i miei primi minuti. Obiettivo scudetto già quest’anno»

Il nuovo acquisto dell’Inter, Valentino Lazaro, ha rilasciato delle dichiarazioni a LaOla TV. Queste le parole dell’austriaco:

«Non vedo l’ora di giocare i miei primi minuti con l’Inter. Seguo da un po’ di tempo la Serie A, si vede come grandi giocatori siano arrivati in Italia e come il campionato stia crescendo. L’obiettivo è quello di vincere il campionato in questa stagione. La gente parla spesso di vincerlo in due o tre anni, ma l’obiettivo chiaro per noi è ottenere lo scudetto già quest’anno».