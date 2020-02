Inter Lazio: come Conte voleva pressare in avanti

L’Inter di Conte voleva pressare in avanti la Lazio. Mezzali sui terzi di difesa, con Lautaro che seguiva a uomo Lucas Leiva

In avvio di partita, l’Inter voleva aggredire in avanti la Lazio. Conte aveva studiato un sistema per dare parità numerica contro il rombo arretrato biancoceleste, nel tentativo di impedire un’uscita pulita.

Si vede nella slide sopra. Lautaro seguiva quasi a uomo Lucas Leiva, mentre Lukaku restava più alto. Sui terzi della Lazio, dovevano uscire le mezzali: Vecino andava su Radu, mentre Barella si occupava di Luiz Felipe. Dopo un ottimo inizio, l’intensità dell’Inter di Conte è scemata, con i nerazzurri che si sono schiacciati.