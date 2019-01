Inter-Lazio 0-0: risultato e diretta live

Inter-Lazio, quarti di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inter di Luciano Spalletti ospita la Lazio di Simone Inzaghi a San Siro nell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia. La vincente del confronto fra nerazzurri e biancocelesti sfiderà in semifinale il Milan, che martedì ha eliminato il Napoli imponendosi 2-0. L’Inter ha eliminato il Benevento agli ottavi di finale, mentre la Lazio ha superato il Novara. Spalletti schiera i suoi con il 4-3-3, con Politano e Candreva ai lati di Icardi in attacco e Gagliardini e João Mario mezzali accanto a Brozovic. Il portoghese prende all’ultimo il posto di Borja Valero, dato inizialmente titolare. Simone Inzaghi ritrova Marusic a sinistra e si affida ai titolari. In attacco è ancora una volta “El Tucu” Correa ad agire a supporto di Immobile.

Inter-Lazio 0-0: tabellino

MARCATORI: –

ARBITRO: Abisso di Palermo

Inter-Lazio 0-0: diretta live e sintesi

21′ – Fraseggio lento dell’Inter, la Lazio è ben disposta in campo dietro la linea della palla e non ci sono spazi per i nerazzurri.

18′ – Grande equilibrio in questi primi minuti di gara, regge lo 0-0 a San Siro fra Inter e Lazio.

15′ – Battuta al volo di Brozovic, dopo un’azione insistita dei nerazzurri: pallone che termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Strakosha.

13′ – Va alla conclusione dalla sinistra Luis Alberto, ma il pallone si infrange sulla barriera nerazzurra e termina in fallo laterale.

12′ – Fallaccio di Skriniar su Correa, calcio di punizione da buona posizione per la Lazio.

9′ – Salvataggio provvidenziale di Skriniar, che chiude bene la diagonale e ferma Immobile, lanciato con una palla filtrante da Correa.

5′ – Inter schiacciata nella propria trequarti difensiva, fallo di Radu ai danni di Politano, ad interrompere il fraseggio dei nerazzurri.

3′ – Marusic sfonda sulla corsia destra ed Asamoah è costretto a deviare in calcio d’angolo.

1′ – INIZIA LA GARA A SAN SIRO!



Inter-Lazio: formazioni ufficiali

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, João Mario; Politano, Icardi, Candreva. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Vecino, Nainggolan, Perisic, Salcedo, Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Zitelli, Kalaj, Durmisi, Jordão, Badelj, Parolo, Berisha, Correa, Neto. Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti deve fare i conti con il caso Perisic: il croato, corteggiato a lungo dall’Arsenal, finirà in panchina. Nel 4-3-3 dell’allenatore toscano, gli esterni alti saranno dunque Politano (squalificato in campionato) a destra, e Candreva a sinistra. In difesa De Vrij sarà assente per un affaticamento muscolare: al suo posto dovrebbe esserci dal 1′ Miranda, favorito su Ranocchia. A centrocampo la regia sarà affidata a Brozovic, mentre Gagliardini e Borja Valero saranno le due mezzali. Come terzini giocheranno D’Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra.

Simone Inzaghi ritrova Marusic sulla fascia sinistra: il montenegrino dovrebbe giocare titolare, mentre con ogni probabilità sarà concessa una gara di riposo a Parolo, che domenica si era disimpegnato in quell’insolito ruolo. A destra ci sarà Durmisi, mentre in attacco Caicedo affiancherà Immobile. Berisha agirà da interno destro.

Inter-Lazio: i precedenti del match

Inter e Lazio si sono sfidate altre 16 volte in Coppa Italia. Il bilancio dei precedenti è molto equilibrato ma leggermente favorevole ai lombardi, con 6 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 5 successi dei biancocelesti. Sarà il 7° confronto fra le due formazioni nei quarti di finale del torneo. L’ultima volta è stato nella stagione 2016-17. In quell’occasione i capitolini si imposero 1-2 a Milano grazie alle reti di Felipe Anderson e Biglia su calcio di rigore.

Inter-Lazio: l’arbitro del match

Sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere il quarto di finale di Coppa Italia fra Inter e Lazio. Il fischietto siciliano non ha mai arbitrato in questa competizione né i nerazzurri, né i biancocelesti. Complessivamente sono 2 le direzioni con l’Inter, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, 3 quelle con la Lazio, che con lui ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio.

Inter-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Inter-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (in HD canale 502 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.