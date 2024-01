All’Al-Awwal Park Stadium andrà in scena la sfida di Supercoppa tra Inter e Lazio: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad andrà in scena la seconda semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio. I nerazzurri vogliono bissare il successo della passata stagione nel derby contro il Milan, mentre i biancocelesti si giocano il primo trofeo sotto la guida di Maurizio Sarri. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Pochi dubbi per Inzaghi: in difesa Acerbi è favorito su De Vrij, mentre a destra più Darmian di Dumfries. Per il resto confermati i titolarissimi. Dall’altra parta Sarri recupera Immobile in attacco ed è pronto a rilanciarlo dall’inizio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Inter-Lazio Supercoppa: l’orario e dove vederla

La semifinale della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20 (ora italiana). La visione della partita sarà gratuita e sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile per Pc, Smartphone e Tablet.