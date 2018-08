L’Inter in chiusura per due uscite ed una risoluzione: il belga alla Cremonese, il francese riapre al Parma…

Aggiornamento 15:18: Emmers ufficiale alla Cremonese. Il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale alla società Cremonese del centrocampista belga classe 1999 Xian Emmers“

Ultimissime ore di mercato in casa Inter. Assodato che non arriverà più nessuno dopo la grande campagna acquisti operata da Piero Ausilio, si lavora per le cession. Yann Karamoh, Emmers e Gnoukouri pronti a salutare Appiano Gentile.

Il centrocampista belga andrà in prestito alla Cremonese in Serie B. Operazione che permetterà ad Emmers di crescere e giocare con continuità, a differenza delle poche chances nella rosa di Luciano Spalletti il quale ha sempre frenato la cessione del calciatore. Profilo di grande interesse che andrà in in campionato interessante per migliorare le proprie qualità e tornare pronto alla base.

Yann Karamoh, dopo la frenata di stamattina, torna ad aprire le porte al trasferimento in prestito ai ducali. Il francese vorrebbe rimanere a Milano, ma l’abbondanza di esterni d’attacco e la possibilità di giocare titolare, stanno convincendo l’ex Caen che a breve potrebbe dare l’ok al trasferimento secondo quanto riferisce Sky Sport. Per quanto riguarda Assane Gnoukouri, invece, dopo due anni di assenza dai campi da gioco per in problema di salute, è vicino alla rescissione del contratto che lo lega all’inter.

Tre uscite, dunque, dalla rosa di Luciano Spalletti che potrà contare di sette nuovi elementi per affrontare al meglio Campionato, Champions League e Coppa Italia. Aspettando di trovare una sistemazione a Joao Mario (Betis Siviglia), il mercato in entrata dell’Inter si è chiuso. Nessuna novità prevista fino alle 20. Si attende solo di ufficializzare Emmers e Karamoh rispettivamente a Cremonese e Parma. Sfuma la trattiva Pinamonti-Frosinone: i canarini hanno acquistato Ardaiz in attacco.

Domani Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Sassuolo, Domenica sera a Reggio Emilia. Ore 14:30 le parole del tecnico di Certaldo dall’Inter Media House di Appiano Gentile. Con il mercato chiuso.

