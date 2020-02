Inter, lievita il prezzo di Lautaro. Da luglio la valutazione è cresciuta di 50 milioni

Lautaro Martinez è un tesoro dell’Inter. Non solo dal punto di vista tecnico. Rispetto a luglio il cartellino del giocatore è schizzato alle stelle.

Lautaro Martinez vale tanto per l’Inter. Non solo per quello che riesce a fare in campo, ma anche per il suo valore di mercato che è in costante crescita. Già la stagione passata “El Toro” aveva fatto vedere qualcosa di positivo, ma l’ombra Icardi non dava modo al classe ’97 di esprimersi al meglio.

Quasi 9 mesi dopo l’argentino ha stravolto l’Inter. Con Lukaku ha creato uno dei migliori tandem europei e il cartellino è schizzato alle stelle. Dalla valutazione iniziale di 30 milioni, il giocatore ora ne vale 80 e a luglio scatterà la clausola di 111 milioni. Un tesoretto non da poco per l’Inter di Steven Zhang.