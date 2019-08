Amichevole a porte chiuse questa mattina per l’Inter contro la Virtus Bergamo. Romelu Lukaku protagonista con 4 gol

Amichevole a porte chiuse per l’Inter al Suning Training Center. I nerazzurri hanno sfidato la Virtus Bergamo (formazione militante in Serie D) e in campo sono scesi i giocatori meno utilizzati nella trasferta di Valencia.

Risultato finale 8-0 con Romelu Lukaku subito protagonista con ben 4 gol. Il centravanti. Per Vecino ed Esposito una doppietta a testa.