Lukaku segna molto di più nelle situazioni in cui l’Inter è in vantaggio. Uno studio dimostra questa sua efficacia

Immobile, Ronaldo e Lukaku sono i principali cannonieri della Serie a 2019-2020. CalcioDatato ha pubblicato un interessante studio su di loro, analizzando la loro efficacia offensiva in base alla specifica situazione di punteggio della propria squadra.

Ronaldo, Lukaku e Immobile: rendimento nelle diverse situazioni di punteggio in questo campionato. Cos'hanno in comune? ▪️Maggior pericolosità media in situazioni di vantaggio ▪️ Non-Penalty expected goals con il risultato in pareggio/svantaggio. Cos'hanno di diverso? 👇🏻 pic.twitter.com/HlJkDmkGWa — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 14, 2020

Quando l’Inter è in vantaggio, Lukaku ha una media di 0.61 gol (senza contare i rigori) per 90′, dato piuttosto superiore rispetto a quello di Immobile e Ronaldo. Al contrario, nelle situazioni di pareggio o svantaggio, Lukaku segna 0.44 reti (molti di meno degli altri due attaccanti). Ciò mostra come il belga si esalti soprattutto in campo aperto, e che contro difese schierate sia meno efficace.