Inter, Lukaku: «Il mio rapporto con Conte è molto forte»

Inter, Lukaku parla dopo la vittoria nel derby: l’attaccante belga non risparmia gli elogi per il suo allenatore, Antonio Conte

Romelu Lukaku ha parlato a DAZN nel post-partita di Milan–Inter: «Conte? Il rapporto tra lui e me è molto forte, a 26 anni voglio un allenatore così che mi aiuta tutti i giorni e mi dà le motivazioni».

«Questa partita era molto importante per noi. Contro lo Slavia non è andata bene, ma ci siamo preparati bene per questa partita. Non voglio parlare dello scudetto adesso, ma soltanto alla Lazio».